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В Казани увековечат память своей землячки — поэтессы Вероники Тушновой

В Казани увековечат память своей землячки — поэтессы Вероники Тушновой

Любовная лирика сделала ее известной и любимой в народе.Вероника Тушнова. фото: vk.com--> В Казани увековечат память своей землячки — известной советской поэтессы, переводчицы, участницы Великой Отечественной войны Вероники Тушновой, которая всегда с особой теплотой вспоминала город своего детства и юности, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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