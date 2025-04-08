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Можно ли вернуть вернуть выдернутую чеку обратно в гранату

Можно ли вернуть вернуть выдернутую чеку обратно в гранату

Как в отечественных, так и в зарубежных фильмах, касающихся темы войны, можно увидеть следующую сцену: кто-то вытягивает чеку из гранаты, однако спустя некоторое время возвращает ее обратно во взрыватель.

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