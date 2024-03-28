РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Появилась возможность изменить льготную категорию для получения карты москвича

Появилась возможность изменить льготную категорию для получения карты москвича

РИАМО - 28 мар. Оформление карты москвича стало проще для льготной категории граждан. Теперь, если при проверке не подтвердилась право выбранной льготы на определенное транспортное приложение, можно изменить категорию в личном кабинете на mos.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх