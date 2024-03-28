Появилась возможность изменить льготную категорию для получения карты москвича

РИАМО - 28 мар. Оформление карты москвича стало проще для льготной категории граждан. Теперь, если при проверке не подтвердилась право выбранной льготы на определенное транспортное приложение, можно изменить категорию в личном кабинете на mos.
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