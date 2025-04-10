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Oppo представила флагманский планшет Pad 4 Pro, смарт-часы Watch X2 Mini и беспроводные ...

Oppo представила флагманский планшет Pad 4 Pro, смарт-часы Watch X2 Mini и беспроводные ...

Oppo представила флагманский планшет Pad 4 Pro, смарт-часы Watch X2 Mini и беспроводные наушники Enco Free4Компания Oppo представила сегодня, помимо смартфонов Find X8 Ultra, Find X8s и X8s+, новый планшет Oppo Pad 4 Pro, смарт-часы Oppo Watch X2 Mini, а также беспроводные наушники Oppo Enco Free4.

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