Oppo представила флагманский планшет Pad 4 Pro, смарт-часы Watch X2 Mini и беспроводные наушники Enco Free4Компания Oppo представила сегодня, помимо смартфонов Find X8 Ultra, Find X8s и X8s+, новый планшет Oppo Pad 4 Pro, смарт-часы Oppo Watch X2 Mini, а также беспроводные наушники Oppo Enco Free4.
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