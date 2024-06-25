Театр «Урал Опера Балет» забрал четыре «Золотые маски»

Театр ««Урал Опера Балет» получил четыре «Золотые маски» в XXX Национальной театральной премии. По решению экспертов, за создание костюмов к балету «Сильфида» победила Елена Трубецкая в номинации «Лучшая работа художника по костюмам.
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