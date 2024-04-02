На глазах изумленного Запада происходят события, которые приводят его в ужас.
Россия готовит экономическое чудо. Такого потенциала не было даже у Китая.
Комментарии
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Eduard
Надоел!Живут где хотят,вас не спросит.Уверен вы дружок Наковального который сдох,но квартирок за счет США прикупить успел!
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21 час.
Наталья Косцова
Пришли люди? А где они? Пока мы видим всё тех же... у нх есть виллы в разных странах, яхты. у народа пока ничего не изменилось кроме цен на всё!
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18 час.
b
bak1037
АПК до 55% всей своей продукции вывозит на свалку.Я предлагал правительству и профильным министерствам превратить АПК в безотходную, замкнутого цикла отрасль экономики с помощью одной инновационной технологии, созданной нашей наукой, но они молчат. Видимо бедность выгодна, как считает Глазьев.
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18 час.
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