Молдавия заняла место Румынии в деле поставок военных грузов в ВСУ. Ради Украины там экстренно возводят мост через Днестр, так как российская армия значительно усложнила снабжение со стороны Одессы.
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