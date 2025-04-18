Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

☀️☀️☀️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 18 апреля: Переменная облачность. Преимущественно без осадков.
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☀️☀️☀️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 18 апреля: Переменная облачность. Преимущественно без осадков.