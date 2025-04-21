В Госдуме перечислили россиянам рекомендации по кибербезопасности

Следует использовать отдельный номер телефона для банковских операций Важно соблюдать рекомендации по кибербезопасности, которые включают в себя: настройку приватности профиля, использование сложных и уникальных паролей и не только, сказал РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.