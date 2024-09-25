ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Уникальные водные площадки, понтонный бассейн, амфитеатр, зоны для занятия спортом, музеи, театры, кафе с террасами и другие объекты появятся вдоль прибрежной линии на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве.

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