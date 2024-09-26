«Россети Центр» и фонд «Энергия русского духа» подписали соглашение о поддержке энергетиков-героев, ветеранов СВО и членов их семей

В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2024» генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и председатель Правления фонда «Энергия русского духа» Руслан Юсубов подписали соглашение о сотрудничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии