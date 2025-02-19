В Челябинске 4 человека погибли в уничтоженной грузовиком иномарке

Смертельная авария произошла в Челябинске в ночь на 19 февраля. На участке автодороги Меридиан, проходящем через центр, лоб в лоб столкнулись «Понтиак», нечастный гость на челябинских улицах, и грузовой тягач «Хово».
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