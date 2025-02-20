Организаторам подпольных азартных игр продлили меру пресечения

При этом один из них находился под стражей, а другой - под домашним арестом. Как рассказали в Промышленном районном суде Смоленска, уголовное дело в отношении организаторов азартных игр было возбуждено 16 сентября прошлого года.
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