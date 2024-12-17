Возлюбленная Тимати показала фигуру в нижнем белье

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Возлюбленная российского рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).