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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Нагорный: «За всю жизнь не болел ни за один хоккейный клуб, только за сборную России. Но теперь появилась любимая команда – «Шанхай». Ковальчук одержим своим делом»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике  Никита Нагорный  рассказал, что стал болельщиком « Шанхая » из Фонбет Чемпионата КХЛ.

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