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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд делит 3-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф против «Торонто» (33). Он догнал Анри Ришара, больше баллов только у Хоу и Дельвеккио

Маршанд делит 3-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф против «Торонто» (33). Он догнал Анри Ришара, больше баллов только у Хоу и Дельвеккио

Форвард «Флориды» отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (5:4 ОТ, 1-2).

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