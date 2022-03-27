Генерал искупил вину без крови // Бывший замначальника инженерных войск освобожден из СИЗО

Как стало известно “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и военно-научной работе Руслану Алахвердиеву с содержания под стражей на домашний арест.