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Генерал искупил вину без крови // Бывший замначальника инженерных войск освобожден из СИЗО

Генерал искупил вину без крови // Бывший замначальника инженерных войск освобожден из СИЗО

Как стало известно “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и военно-научной работе Руслану Алахвердиеву с содержания под стражей на домашний арест.

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