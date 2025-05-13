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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев — первый вратарь в истории РПЛ с 2 ассистами за сезон

Медведев — первый вратарь в истории РПЛ с 2 ассистами за сезон

Никита Медведев отдал голевую передачу в матче с «Крыльями Советов» (5:2). Игрок «Пари НН» стал первым в истории Мир РПЛ вратарем, сделавшим 2 ассиста за сезон.

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