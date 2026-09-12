Die Zeit: Суд Германии обложил налогом продажу зубного золота

Федеральный финансовый суд Германии обязал обложить налогом доходы от продажи металлических остатков после кремации, включая зубное золото.
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