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«Вы вообще гонку смотрели?» Ландо Норрис нагрубил журналисту

«Вы вообще гонку смотрели?» Ландо Норрис нагрубил журналистуОткрытый источникГонщик McLaren Ландо Норрис второй раз на пресс-подходах после финиша Гран При Испании нервно ответил на вопрос о несвоевременном появление виртуального автомобиля безопасности.

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