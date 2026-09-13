«Вы вообще гонку смотрели?» Ландо Норрис нагрубил журналисту

«Вы вообще гонку смотрели?» Ландо Норрис нагрубил журналистуОткрытый источникГонщик McLaren Ландо Норрис второй раз на пресс-подходах после финиша Гран При Испании нервно ответил на вопрос о несвоевременном появление виртуального автомобиля безопасности.