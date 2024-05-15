На объектах Минобороны проходят весенние субботники

Весна - традиционное время чистоты и благоустройства. Работники жилищно-коммунальной службы № 9 (г. Челябинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по (ЦВО) ежегодно проводят месячник по уборке и благоустройству территорий на объектах военной и социальной инфраструктуры Министерства Обороны Российской Федерации, дислоцирующихся в Челябинске и Челябинской области.