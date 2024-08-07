В Еврейской автономной области полицейские провели для подростков «Зарядку со стражем порядка»

В Биробиджане на площади имени Ленина полицейские провели акцию «Зарядка со стражем порядка», приуроченную к Всероссийскому дню физкультурника и Году семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тульские десантники штурмом овладели очередным опорным пунктом ВСУ у н.п. Переездное в ДНР и взяли в плен трех боевиков
- Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования Воздушно-десантных войск
- Добровольцы продолжают прибывать в пункты отбора на военную службу по контракту Московского военного округа
Свежие комментарии