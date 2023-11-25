Киркоров ответил Успенской на обвинение в женоненавистничестве: «Зависть - это мерзкое чувство»

Певец предположил, что исполнительница шансона когда-то хотела выйти за него замуж. Певец Филипп Киркоров решил высказаться о словах своей коллеги Любови Успенской, которая в одном из своих интервью назвала его «женоненавистником».
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