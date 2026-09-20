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Мировое обозрение

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Два-три метра до «Лютого»: В «Рубиконе» раскрыли возможности «Молнии-ПВО»

Два-три метра до «Лютого»: В «Рубиконе» раскрыли возможности «Молнии-ПВО»

Российский дрон-перехватчик «Молния-ПВО» способен уничтожать крупные украинские беспилотники «Лютый» с дистанции всего в два-три метра.

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