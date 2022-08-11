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Баскетбол в октагоне: BetBoom стал партнером турнира по новому виду спорта

Баскетбол в октагоне: BetBoom стал партнером турнира по новому виду спорта

В четверг, 11 августа, в 18:55 МСК состоится прямая трансляция турнира BetBoom B1BOX  на «МАТЧ ТВ».  Баскетбол 1х1 – это самый бескомпромиссный вид баскетбола и территория для смелых и техничных спортсменов.

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