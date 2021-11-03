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Это я в полной красе: Анна Семенович поделилась фото в купальнике

Это я в полной красе: Анна Семенович поделилась фото в купальнике

Несмотря на то что именно выдающаяся фигура стала причиной, по которой Анна Семенович выделялась среди других участниц группы Блестящие и завоевала большую популярность, в последнее время певица избегает открытых нарядов и даже фото в купальниках.

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