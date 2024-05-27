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Царьград

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Жительница Уфы стала матерью в десятый раз

Жительница Уфы стала матерью в десятый раз

Многодетная мать перенесла роды без осложнений. Она не исключает, что в будущем может родить ещё.В прошлый вторник, 21 мая, в родильном отделении Клиники Башкирского медицинского университета появился на свет мальчик – для своей матери он стал уже десятым ребёнком, и вполне вероятно, что не последним.

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