Жительница Уфы стала матерью в десятый раз

Многодетная мать перенесла роды без осложнений. Она не исключает, что в будущем может родить ещё.В прошлый вторник, 21 мая, в родильном отделении Клиники Башкирского медицинского университета появился на свет мальчик – для своей матери он стал уже десятым ребёнком, и вполне вероятно, что не последним.