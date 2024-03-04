Суд Крыма принял иск о взыскании с Украины 3,15 трлн рублей из-за энергоблокады

Известия/Александр Полегенько Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергетической блокады полуострова, ущерб оценен в 3,156 триллиона рублей, заявил в своем Telegram-канале председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
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