Как использовать мемы в маркетинге и SMM: кейс X5 Клуба

Привет! На связи Илья Могилевцев — сооснователь коммуникационного агентства «О’смысле». Сегодня хочу поделиться, как мы с нуля запустили социальные сети «Х5 Клуба» и выстроили вокруг бренда лояльную и динамичную аудиторию с помощью мем-маркетинга.