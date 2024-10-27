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Анатомия бизнеса

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Как использовать мемы в маркетинге и SMM: кейс X5 Клуба

Привет! На связи Илья Могилевцев — сооснователь коммуникационного агентства «О’смысле». Сегодня хочу поделиться, как мы с нуля запустили социальные сети «Х5 Клуба» и выстроили вокруг бренда лояльную и динамичную аудиторию с помощью мем-маркетинга.

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