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Царьград

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Бастрыкин потребовал доклад о взорвавшейся в руках школьника петарде

Бастрыкин потребовал доклад о взорвавшейся в руках школьника петарде

Расследование продолжается.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести детальное расследование инцидента, в результате которого 8-летний мальчик получил травмы от взрыва петарды.

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