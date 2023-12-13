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Грибник в Хабаровском крае перепутал мужчину с медведем и выстрелил в него

Грибник в Хабаровском крае перепутал мужчину с медведем и выстрелил в него

Грибник в Хабаровском крае выстрелил из ружья в мужчину, так как подумал, что это медведь. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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