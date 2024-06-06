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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Газзаев: «Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита». Гегемония продолжается. В Кубке России уже доигрывали, но дух победителя чувствовался»

– Семаку первого требла в истории нашего футбола и 12 трофеев уже достаточно, чтобы встать в один ряд с самыми выдающимися российскими тренерами? – Думаю, да.

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