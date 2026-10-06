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«Не могла встать с постели, а через три дня увезли в больницу»: что случилось с 70-летней Натальей Андрейченко, которая недавно просила дать ей работу в России

«Не могла встать с постели, а через три дня увезли в больницу»: что случилось с 70-летней Натальей Андрейченко, которая недавно просила дать ей работу в России

Еще несколько месяцев назад Наталья Андрейченко стояла перед публикой и просила дать ей работу в России.

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