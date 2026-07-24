Россельхознадзор отлавливает моль из Узбекистана Не все огурцы и помидоры из солнечной республики попадут на российские прилавки Мария Кузнецова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.