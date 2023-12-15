Гадание на кадрах: прогноз потребности в работниках рассчитают по-новому

Одна из главных и самых сложных задач государства на рынке труда — формирование кадрового прогноза, заявили в ходе дискуссии в Общественной палате, а представитель Минтруда сообщил, что в России разрабатывают новый подход к этому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии