Четыре тысячи вузов на континенте: В Африке есть университеты, не уступающие европейским

В Африке и Латинской Америке есть целый ряд университетов, которые не уступают европейским, рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ.
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