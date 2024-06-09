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Царьград

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Четыре тысячи вузов на континенте: В Африке есть университеты, не уступающие европейским

Четыре тысячи вузов на континенте: В Африке есть университеты, не уступающие европейским

В Африке и Латинской Америке есть целый ряд университетов, которые не уступают европейским, рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ.

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