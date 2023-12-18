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Марк Уэббер: «Разрыв «Макларена» с Риккардо – верное решение. Если бы не Пиастри заменил Даниэля, то кто-то еще»

Контракт Даниэля Риккардо с «Маклареном» был рассчитан до конца 2023 года, однако после сезона-2022 место австралийца занял соотечественник Оскар Пиастри, менеджером которого является бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер.

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