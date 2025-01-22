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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Такой SSD в самолет не берем — Lenovo анонсировали внешний SSD в виде гранаты Компа...

Такой SSD в самолет не берем — Lenovo анонсировали внешний SSD в виде гранаты Компа...

Такой SSD в самолет не берем — Lenovo анонсировали внешний SSD в виде гранатыКомпания Lenovo анонсировала свои новые внешние SSD-накопители в рамках коллаборации с китайским блокбастером “Операция Дракон” (он же Jiao Long Xing Dong или Operation Leviathan/Dragon/Hadal), который выйдет 29 января.

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