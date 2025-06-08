В Ивановской области за сутки в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

Рассказываем подробности всех смертельных аварий, валом захлестнувших Ивановский регион8 июня на территории Ивановской области произошла серия смертельных дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни пяти человек.
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