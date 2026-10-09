Алексей Молчанов погрузился на 137 метров на одном вдохе

Российский спортсмен Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд во фридайвинге на чемпионате мира, организованном Международной ассоциацией развития фридайвинга, на Кипре.
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