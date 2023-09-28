Карабах всё. Президент Шахраманян поставил жирную точку в самоопределении непризнанной республики

Нагорного Карабаха больше не будет. Соответствующий указ подписал лидер карабахских армян Самвел ШахраманянПрезидент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, который кардинально изменит жизнь местного населения.
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