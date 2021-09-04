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Александр Скубченко: мы таки увидим нового Зеленского, или мы увидим нового президента?

Александр Скубченко: мы таки увидим нового Зеленского, или мы увидим нового президента?

Путин в рамках Восточного экономического форума назвал отношения с Украиной ненормальными и неестественными, и заявил, что надеется на восстановление отношений в будущем: "Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано — и чем раньше, тем лучше — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной".

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