Александр Скубченко: мы таки увидим нового Зеленского, или мы увидим нового президента?

Путин в рамках Восточного экономического форума назвал отношения с Украиной ненормальными и неестественными, и заявил, что надеется на восстановление отношений в будущем: "Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано — и чем раньше, тем лучше — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной".
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