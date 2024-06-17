Не работают вентиляторы на Gigabyte 3080 после замены термопрокладок

Обратите внимание: Гулял по городу и наткнулся на таксофон. Интересно, работают ли они еще. ﻿﻿Привет Ремонтировал карту после самостоятельной замены прокладки на видеопамяти, после чего пластина перестала работать плотно, иначе бы работала, но загрузить ее не могла так как просто перегревалась Я проверю, может что-то не так, может проигрыватель неправильно подключен Подключаются правильно, но вообще не вращаются Потом сделаю замеры на доске На выводах пары микросхем рядом с парой гнезд вентиляторов стоит подозрительный резистор Обнаружил на плате питания проигрывателя 2 сгоревших резистора, один из них был порван Замена резистора привела к тому, что на разъеме вентилятора появилось только 12В Поэтому я заменил пару на доступные, так как обе были полностью мертвы Перешел на работу Один вентилятор работает, но два еще стоят Почему? Так как собирая карту обратно, владелец при замене прокладки задел яблочко, а точнее провод Идеально попал на внутреннюю линию 12 В, поэтому резистор закоротил и сгорел Самое простое — поменять «плетёнку», соединяющую две вертушки, но я никак не могу подобрать подходящую длину Так что решу эту проблему заменой ядра 12В Затем я надел термоусадку и подключил провод обратно в вилку В принципе всё, теперь все циферблаты крутятся как надо Ну, тебе еще нужно сдать экзамен по вождению Обороты отображаются правильно и регулируются картой В игре тоже все хорошо Исправление завершено ВКонтакте или корзина для связи по поводу ремонта [Мой]РемонтРука-ЖопаВидеокарта длинная статья 27Больше интересных статей здесь: Гаджеты.