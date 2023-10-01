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В матче «Куньлуня» и «Авангарда» ждем шайбы, на тотал больше – 1.70

«куньлунь» примет «Авангард» в КХЛ. Гости в последних играх выдают зрелищные матчи, тотал больше 4.5 шайб сыграл в 14 из 15 последних выездных матчей «Авангарда».

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