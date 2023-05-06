Страна и люди

9 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Да здравствует наша полиция! Конечно найдут, накажут, посадят, но осадочек то останется и вряд ли кто ответственный о...В полиции подмени...
  • star
    Дума,когда вы выйдете из спячки и начнете работать для блага россиян,а всех пришлых вонПристававших к шк...
  • Надежда Кувыкина
    а вы думаете, если они вернуться и будут выступать у нас опять, к ним пойдут много зрителей? )))) на гастролях по стр...Чего боится Пугач...

Сотрудники российских представительств в Австрии почтили память жертв концлагеря «Маутхаузен»

Сотрудники российских представительств в Австрии почтили память жертв концлагеря «Маутхаузен»

Сотрудники посольства и всех официальных российских представительств в Австрии, члены их семей и группы соотечественников традиционно посетили мемориальный комплекс «Маутхаузен» по случаю годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх