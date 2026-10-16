Повышение стоимости коммунальных услуг неприятно, но не катастрофично, заявила депутат Ирина Роднина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правосудие на тор...
- Правосудие на тор...
- "Я доктор, и я – ...
И чем же эта ДАМА, так заслужила столь почтенное уважение к себе? Двумя-тремя медалями в СССР?.... А что было дальше? Смоталась в свою "прекрасную" Америку, дождалась, пока здесь все развалят, а теперь вернулась на новые дрожжи и успешно пролезла( не без помощи "своих") в тепленькое местечко? И сколь долго и мучительно больно народ будет слушать бредни этой сумасшедшей?!!! Нет слов для возмущения! Поганой метлой гнать ее из Госдумы, и сажать на пенсию в 30 000 рублей! И посмотрим, как она запоет лазарем! Ее медали по спорту ТОГДА не могут быть вечным бонусом и ничего не решают сегодня! Равно, как и песни не безызвестной нам Пугалкиной!
ЭТО Ж НАДО ТАК РОДНИНОЙ ПРОС-Ь БЫЛОЕ УВАЖЕНИЕ...
Уж лучше бы молчала - сошла бы за умную
журнашлюх с зден - трепло камуноидное, с какого у тебя бодуна у Родниной пиндосия - родина??
На фото перед статьей, довольный Володин обнимает двурушницу Роднину. Ему не стыдно или не противно стоять рядом с ней?