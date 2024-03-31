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В Челябинске Загитова, Трусова, Туктамышева выступили на шоу «Чемпионы на льду»

В Челябинске состоялось шоу под названием “Чемпионы на льду”, где приняли участие известные российские фигуристы из команды Этери Тутберидзе, такие как Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и другие.

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