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Кукловод Байдена, яростно ненавидящий русских: как госсекретарь США Энтони Блинкин стал серым кардиналом в Белом доме

Кукловод Байдена, яростно ненавидящий русских: как госсекретарь США Энтони Блинкин стал серым кардиналом в Белом доме

Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен. REUTERSСегодня 3,8K прочитали Прошла уже неделя, как президент США Джо Байден засел в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Вот по кому &quot;Посейдоны&quot; плачут!
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15 час.
Александр Т
Ничего хорошего от жидов не ожидаем. Где бы оно не находилось.
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13 час.

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