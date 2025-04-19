Бета-тест футбольного онлайн-симулятора Rematch от создателей Sifu привлёк более 110 тыс. игроков в SteamRematch, новая игра от разработчиков Sifu, вышла в открытое бета-тестирование в прошедшую пятницу и начала с ошеломляющего успеха с точки зрения одновременного участия игроков на ПК.