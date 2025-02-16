Минимум 18 человек погибли на железнодорожном вокзале в давке: собирались на праздник

По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Дели. В столице Индии началась давка, когда пассажиры пытались сесть на поезда, чтобы отправиться на крупнейшее в мире религиозное мероприятие.
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